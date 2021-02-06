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Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamada; Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

BANKA SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

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