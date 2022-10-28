Türkiye Yüzyılı vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak

AK Parti vizyon belgesi bugün düzenlenecek programda açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı" temalı vizyon belgesinde AK Parti'nin gelecek program ve hedefleri tanıtılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başta savunma sanayii olmak üzere çok sayıda yeni projeyi açıklayacak.

11 Siyasi parti davet edildi

Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına aralarında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de bulunduğu 11 siyasi partinin genel başkanları da davet edildi. Deva ve Gelecek Partileri ile HDP ise davetli listesinde yer almıyor.



Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.

"Türkiye Yüzyılı" logosu



AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.



Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.



Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

"2053 vizyonunun inşasına başlıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.