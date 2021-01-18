AjansHaber.com.tr Dünya Türkiye-Yunanistan görüşmesi başladı

Türkiye-Yunanistan görüşmesi başladı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantının NATO karargahında başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı" ifadesine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Norveç'te Pfizer aşısı olan 23 kişi öldü
İlginç detaylar ortaya çıktı
ABD ve Rusya arasında ipler gerildi!
FBI, askerleri güvenlik taramasından geçiriyor
İlişkileri geliştirmek için harekete geçti
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı
"Esasen biz iki ülke, tek milletiz."