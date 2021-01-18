Türkiye-Yunanistan görüşmesi başladı
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantının NATO karargahında başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı" ifadesine yer verildi.
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