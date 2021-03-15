"Türkiye, yönlendirilmiş enerji silahlarına öncelik veriyor"

Defense News dergisine konuşan üst düzey bir askeri yetkili, yönlendirilmiş enerji silahlarına öncelik verilmesi için askeri komuta kademesi tarafından çaba gösterildiğini belirtti.

“Türkiye’nin üst düzey askeri liderleri, yönlendirilmiş enerji silahları programlarının öncelik haline getirilmesi için çaba gösteriyor” diyen yetkili, son aylarda komuta kademesinin yönlendirilmiş enerji silahları çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi için brifingler düzenlendiğini ifade etti.

Komuta kademesinin bu konuda gelinen noktadan memnun olduğunu dile getiren yetkili, “Bu programlara öncelik verilmesine yönelik bir anlayış oluşturmayı tavsiye ettiler” ifadeleri kullandı.

Türk şirketlerinin bu alanda oldukça yeni olduğunu, ancak şu ana kadar muazzam çalışmalar ortaya koyduklarını da vurgulayan yetkili, “İlk 10 yıl zorlayıcı oldu, fakat önümüzde 10 yıl hızlı bir teknolojik gelişime sahne olacak” dedi.