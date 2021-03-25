Türkiye ve Rusya'dan 'Suriye' anlaşması

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi dün Rusya'nın Türkiye'ye İdlib ve Halep'teki insani durumun ağırlaşması nedeniyle üç geçiş noktasını 25 Mart'tan itibaren yeniden açmasını önerdiğini açıklamıştı.

RUSYA ÖNERMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye’de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirmişti.