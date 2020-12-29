Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs kararı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi ve ikili 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.



Dışişleri Bakanları daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un konuşmasından satır başları;

- ABD'nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz

- Türkiye ve Rusya, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi denetlemek için merkez kurdu. Yabancı askerlerin buraya gelmemesi iki ülkenin hemfikir olduğu bir konu.

- Libya'da tüm tarafların katılımıyla siyasi bir çözüm bulunmalı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

- Rusya ile işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.,

- İki ülke arasında güçlü işbirliğinin olduğu konular var. Ticareti daha da arttırmamız lazım. Domates ve diğer tarım ürünlerindeki tüm engelleri kaldırmamız lazım.

- Rusya ile ortak aşı geliştirme konusunda bakanlıklarımız mutabakat zaptı imzaladı.

- Rus barış gücü şu an sahada. Türkiye-Rusya ortak merkez de kısa zamanda devreye girecek.

- Libya'da kalıcı bir çözüm herkesin yararınadır.

- İkili ilişkilerimizi geliştirirken, bölgesel konularda da iş birliğine devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

Çavuşoğlu: Türkiye olarak kime yönelik olursa olsun her türlü yaptırım kararlarına karşıyız.

ABD'nin yaptırım kararlarıyla geriş adım atmayız. S-400 anlaşması CAATSA yasası çıkmadan çok daha önce imzalanmıştı.

RUS AŞISI TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİLECEK

- Rusya ile Kovid-19 döneminde vatandaşların tahliyesi, turizm de dahil iyi bir ilişkilerimiz oldu. Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz."