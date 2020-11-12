"Türkiye ve Rusya yarının dünyasını dizayn ediyor"
Fransız medyasından Le Temps, Türkiye ve Rusya'nın yeni dünyayı tasarladığını, ABD ve Avrupa'ya yer bırakmadığını belirttiği bir yazı yayınladı.
Le Temps tarafından yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi.
▪️“Moskova ve Ankara, Kafkasya’daki ateşkesin büyük kazananları. ABD ve Avrupa’ya ise iki tarafın kazanımlarını saymak kaldı.”
▪️“Rusya ve Türkiye kazandı. Batı’nın zararına olacak şekilde yarının diplomatik çevresini oluşturmaya devam ediyorlar.”
▪️“Rusya ve Türkiye, ABD ve Avrupa tarafından terk edilen bölgelere yatırım yapıyor. Ardından çokuluslu çerçeveyi yerle bir edip merkeze oturuyorlar ve yeni bir diplomatik gerçeklik oluşturuyorlar.”
▪️“Karabağ’daki anlaşma ile çeyrek asırlık Minsk grubu unutuldu. Burada lider rolunü Rusya’ya bırakmasına rağmen Türkiye, çok önemli bir rol üstleniyor.”
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