"Türkiye ve Rusya yarının dünyasını dizayn ediyor"

Le Temps tarafından yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi.

▪️“Moskova ve Ankara, Kafkasya’daki ateşkesin büyük kazananları. ABD ve Avrupa’ya ise iki tarafın kazanımlarını saymak kaldı.”

▪️“Rusya ve Türkiye kazandı. Batı’nın zararına olacak şekilde yarının diplomatik çevresini oluşturmaya devam ediyorlar.”

▪️“Rusya ve Türkiye, ABD ve Avrupa tarafından terk edilen bölgelere yatırım yapıyor. Ardından çokuluslu çerçeveyi yerle bir edip merkeze oturuyorlar ve yeni bir diplomatik gerçeklik oluşturuyorlar.”

▪️“Karabağ’daki anlaşma ile çeyrek asırlık Minsk grubu unutuldu. Burada lider rolunü Rusya’ya bırakmasına rağmen Türkiye, çok önemli bir rol üstleniyor.”