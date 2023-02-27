Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Evet dememiz mümkün değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzelecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler" ifadelerini kullandı.