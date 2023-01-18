Türkiye ve KKTC aynı ehliyeti kullanacak!

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile İtalya arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Vietnam Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Lesotho Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Kırgızistan Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan bu kanunların kabulü ile artık Türkiye’ye gelen KKTC vatandaşları yada KKTC’ye giden Türkiye vatandaşı ülkesinden aldığı ehliyet ile araç kullanabilecek.

Kıbrıs yollarında İngiltere olduğu gibi araçlar sol şeridi kullanılıyor. Halen her iki ülkeden de ehliyeti olanlar 1 aylık süreçte kendi ülkelerinin ehliyeti kullanabiliyorlar. Türkiye-KKTC’de ehliyet eşleşmesi ile bütünlük sağlanılması amaçlandığı öğrenildi.