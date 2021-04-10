Türkiye ve İngiltere'den savunma sanayiinde iş birliği vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın 7-9 Nisan'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ziyarette başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlığın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir."

Terörle mücadele de ele alındı

Görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık’ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği vurgulandı.

Birleşik Krallık’ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiği anlatıldı.

Akar'ın İngiltere ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda sıkı iş birliklerinin olduğunu ve bazı kısıtlamaların kaldırılmasının bu iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını hatırlattığı da açıklandı.

Görüşmelerin yanı sıra Prince of Wales uçak gemisi ve özel kuvvetler ziyaret edildi, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alındı.