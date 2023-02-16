AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklar! Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklar! Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklar! 16 Şubat 2023 | AjansHaber Gündem 16 Şubat 2023 19:18 Son Güncelleme: 16 Şubat 2023 19:18 Ajans Haber Gündem Yorumlar Çok İzlenen Videolar Polis telsizinden depremin ilk anları Seyyar tuvalet bölgede çözüm sağlıyor! Aranan müteahhit Marmaris açıklarında yakalandı Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklar! Şampiyonlar Ligi maçları öncesi saygı duruşu!
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