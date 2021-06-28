AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan bir kez daha ortak askeri tatbikat yapıyor. "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli tatbikat Bakü'de başladı. İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandığını duyurdu.

30 Haziran’a kadar devam edecek tatbikata 600 asker, 40 tank ve zırhlı araç ile 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri, 3 insansız hava aracı ve 50 askeri araç katılıyor.

Tatbikatla iki ordunun ortak harekat kabiliyetinin geliştirilmesi, komuta kontrol ile sevk ve idare becerilerinin iyileştirilmesi ve komandoların emir komuta içerisinde operasyon yürütebilmesi hedefleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında konuştu
Kovid-19'la mücadelede genelgesi yayınlandı
Bakan Akar OYAK Genel Kurulu'na katıldı
PKK'lı teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama
ODA TV silah dedi oyuncak çıktı
Marmaris'tebir orman işçisi hayatını kaybetti