Türkiye ve Azerbaycan'dan askeri tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan'da düzenlenen düzenlenen askeri tatbikat devam ediyor.

TATBİKATIN AMACI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, temel amacı; iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta çeşitli uygulamalar yapıldı.

Birlikler, mayınlı savunma hatlarından geçitler açarak temsili düşmana karşı taarruza geçti.

600 ASKER, 40 TANK...

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen tatbikatta 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, 20'ye yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.