Türkiye ve Azerbaycan sınırlarımızda ortak tatbikat yapmasın

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında düzenledikleri askeri tatbikatlar için açıklamada bulundu.

"TATBİKATLARA SON VERİLMESİ GÜVENLİĞİ TESİS EDECEK"

Nagdalyan, bugünkü basın toplantıda, “Türkiye-Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında AGİT taahhütlerini ihlal eden askeri tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan yönetimlerinin Ermenistan’a yönelik barışçıl niyetleri olduğunu göstermiyor. Ermenistan’a yönelik düşmanca eylemlere son verilmesi, bölgede güvenin tesis edilmesi için koşulları oluşturabilecek” ifadesini kullandı.

1-12 ŞUBAT TARİHLERİNDE KARS'TA DA ORTAK TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak kapsamlı tatbikatı, 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek. Tatbikatın amacı iki ülke birlikleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.