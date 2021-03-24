Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar euroluk kredi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2019’da sağladığı 1 milyar euroluk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar euro olarak yenilediğini duyurdu.

TVF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla sağlandı.

Yeni sendikasyon kredisinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.