Türkiye, uzay programı için Somali’de fırlatma tesisi kuruyor

Middle East Eye gazetesine konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin uzay programı hakkında çarpıcı detaylar verdi.

“UZAY PROGRAMI 1 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK”

MEE’ye konuşan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan uzay programının toplam maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olacağını dile getirdi.

Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesinin çok düşük olduğuna dair eleştirilere de cevap veren yetkililer, TUA’nın süreci koordine etmekle görevlendirildiğini ve bu nedenle bütçesinin daha yüksek olmamasının gayet normal olduğunu belirtti.

Yetkililere göre harcamaların çoğu, büyük savunma sanayii şirketleri gibi devlet kurumları tarafından yapılacak. Ayrıca Savunma Bakanlığı da program için ödenek ayıracak.

MEE’ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birkaç yıl önce sunulan planlar, harcamaların çoğunun Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve 600 milyon dolar bütçeye sahip olan Delta V uzak teknolojileri şirketi tarafından yapılacak.

MEE’ye konuşan kaynak, uzay programının toplam maliyetinin 1,1 milyar dolar olacağını ve uzay altyapısına yoğun yatırım yapılacağını ifade etti.

“SOMALİ’DE FIRLATMA TESİSİ KURULACAK”

Öte yandan Türk yetkililer, Türkiye’nin Somali’de bir fırlatma tesisi kuracağını ve bu tesisin inşasının yanı sıra bakımının da 350 milyon dolardan fazlaya mâl olacağını belirtti.

Türk kaynak, Libya gibi diğer alternatiflerin söz konusu olmadığını, zirâ Türkiye’nin Somali’de daha fazla etki alanına sahip olduğunu ve bilimsel koşulların da daha uygun olduğunu vurguladı.

Bir diğer nokta ise uzay programında çalışacak olan öğrencilerin eğitimi. Bu kapsamda Türk doktora öğrencilerinin yurtdışında astrofizik konusunda eğitim görmesi ve Türk üniversitelerinin bu konuda araştırmalar yapması için 150 milyon dolar fon ayrılacak.

Türk yetkili son olarak bazı planların zamanla değişebileceğini, 2023 ve 2028 planlarının son derece hırslı olduğunu, ancak böyle bir hedefin Türkiye’nin de sonunda uzay görevine odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi.