Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'

Son günlerde 2018 AH adlı dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve çarpacağına dair endişeler bilim dünyasının gündeminde. Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.

'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?' başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.

'Dünya'ya çarpması beklenmiyor'

Açıklamada, "Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler, Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler" denildi.

Bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin, Dünya'ya çarpmasının beklenmediği aktarılırken, "Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır" bilgisi paylaşıldı.

📰Büyük bir asteroidin Dünya’ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca ‘27 Aralık’ta Dünya’ya çarpacağı’ yönünde servis edilmiştir.



Bu ifadeler doğru değildir. Söz konusu yalan içerikler için yanıtımızı inceleyebilirsiniz👇 pic.twitter.com/HcLy0xap6t — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 1, 2021