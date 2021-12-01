Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'
Dünya'nın bir asteroit tarafından tehdit altında olduğu dedikodularına açıklık getirildi. TUA, asteroidin Dünya'nın 4.5 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu.
Son günlerde 2018 AH adlı dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve çarpacağına dair endişeler bilim dünyasının gündeminde. Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.
'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?' başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.
'Dünya'ya çarpması beklenmiyor'
Açıklamada, "Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler, Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler" denildi.
Bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin, Dünya'ya çarpmasının beklenmediği aktarılırken, "Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır" bilgisi paylaşıldı.
📰Büyük bir asteroidin Dünya’ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca ‘27 Aralık’ta Dünya’ya çarpacağı’ yönünde servis edilmiştir.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 1, 2021
Bu ifadeler doğru değildir. Söz konusu yalan içerikler için yanıtımızı inceleyebilirsiniz👇 pic.twitter.com/HcLy0xap6t
ASTEROİD VE METEOR AYNI ŞEYLER MİDİR?
Asteroid, Güneş’in etrafındaki bir yörüngede dolanan taş bir objedir. Meteor ise bir asteroit parçasının veya kuyruklu yıldızın küçük bir parçasının Dünya atmosferine girip yanması ile oluşur.
Asteroid
Asteroid Güneş’in yörüngesinde hareket eden bir gök cismidir. Asteroidler gezegenlerden küçük fakat çakıl boyunda meteorid dediğimiz objelerden büyüktür. Güneş Sistemimizdeki çoğu asteroit, Mars ve Jüpiter arasında bulunun asteroit kuşağında bulunur. Buna rağmen bazı asteroitler başka yerlerde de bulunabilirler. Örneğin; bazıları Dünya’nın yakınından geçen Güneş etrafında bir yörüngeye sahiptir.
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