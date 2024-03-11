Türkiye üretip vuruyor, sesi DEM'den çıkıyor!

PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, Türkiye'nin İHA, SİHA ve savaş uçaklarıyla düzenlediği operasyonlarda örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmesinden rahatsızlık duymaya devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, SİHA ve İHA'lara yönelik skandal sözler sarf etti.

"Bu ülkenin İHA'lara SİHA'lara ihtiyacı yok"

Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Bakırhan konuşmasının devamında ise, "Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava’da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir barışa ihtiyacı var." diye konuştu.