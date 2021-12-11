Türkiye-Suriye sınırında yeni petrol keşfi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda petrol bulunduğunu duyurdu. 11,8 gravitedeki petrol için üretim testleri de başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir kuyuda daha petrol keşfi yapıldığı müjdesini sosyal medyadan duyurdu.
Mardin' in Nusaybin ilçesindeki Günyurdu-1 kuyusu sınıra 3,5 kilometre mesafede.
Bölgede 35 gün boyunca sondaj yapıldı. Bin 310 metre derinlikte petrole ulaşıldı.
Ağır petrol bulundu
Nusaybin'in 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda keşfedilen ağır petrolün ölçümlerde gravitesinin 11,8 olduğu belirlendi. Kuyuda üretim testleri 9 Aralık itibarıyla başladı.
Petrol arama çalışmalarında, mayıs ayı içerisinde Diyarbakır ve Kırklareli'de 3 kuyuda petrol keşfi yapılmıştı.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
Yorumlar