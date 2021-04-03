Türkiye, son 7 ayın 6'sında rekor kırdı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yaptığı açıklamada, ihracatın küresel salgının ilk şokunu üstünden attıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek, Türk ihracatçılarının güvenli tedarikçi kimliğinin salgın döneminde öne çıktığını söyledi.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2'lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve tüm zamanların rekorunu kırdıklarını dile getiren Gülle, 2021'in ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 17,2'lik artışla 50 milyar 23 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

Gülle, martta 24 sektörün ihracatını artırdığını, 7 sektörün tarihin en yüksek aylık ihracat rekoruna ulaştığını ifade ederek, 74 ilin ihracatını artırarak önemli bir başarıya imza attığını anlattı. Gülle, illerden Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ'ın; sektörlerden de kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, tekstil, hububat-bakliyat, mobilya, iklimlendirme, çimento ve cam seramik ürünlerinin öne çıktığını anlattı.

Bu başarının, son 1 yıldır ilmek ilmek işleyerek ortaya koydukları bir sürecin ürünü olduğunu vurgulayan Gülle, salgının ilk günlerinden sonra ihracat hedeflerini normalin de ötesine koyduklarını bildirdi.

Gülle, "Çünkü ciddi bir fırsat döneminin başlangıcındayız ve Türk ihracatçısı, salgın sürecinde üretimi bir an olsun durdurmayarak, tedarikte yaşanan tüm sıkıntılara göğüs gererek; ne kadar güvenilir bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdi." diye konuştu.

Son bir yıldır gerçekleştirdikleri sanal organizasyonlara değinen ve ihracatçının probleminin çözülmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatan Gülle, ilk günden beri oluşturdukları istişare mekanizması sayesinde sürecin sorunsuz bir şekilde işlediğini söyledi.

"200 MİLYAR DOLAR İÇİN 'NEDEN OLMASIN' DİYORUZ"

İsmail Gülle, bu süreçte 100 bin ihracatçının her birinin olağanüstü gayretiyle rekorların ortaya çıktığını belirterek, "Sadece martta değil ekim ve aralıkta da tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ocak, şubat ve eylülde de o ayların en yüksek rakamlarına ulaştık. Son 7 ayda 6 tane aylık ihracat rekoruna ulaştık." açıklamasında bulundu.

Geçen yılın son çeyreğinde ihracatın 50 milyar doları geçtiğini anımsatan Gülle, "Bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar doları geçmiş olmak yıllık 200 milyar dolar rakamının bizim için uzak olmadığını gösteriyor. Salgın sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı." ifadelerini kullandı.