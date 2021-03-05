Türkiye şehitlerini uğurluyor

Törene Başkan Erdoğan da katıldı. Kılınan cenaze namazları sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Komutanlığın ötesinde duruşuyla Osman Erbaş mütevazılığıyla çok değerliydi.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan: (11 şehit için Ankara'da düzenlenen devlet töreni)



"Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı." pic.twitter.com/5WKsa5Rh2x — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 5, 2021

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, şehitlerin aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Şehit askerlerin naaşları, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: KOMUTANLIĞIN ÖTESİNDE DURUŞUYLA OSMAN ERBAŞ MÜTEVAZILIĞIYLA ÇOK DEĞERLİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Musalla taşında ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda, temenni ediyorum ki, Sevgili Peygamber'in sancağı altında bizi buluştursun. Komutanlığın ötesinde duruşuyla Osman Erbaş mütevazılığıyla çok değerliydi. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilerdir, siz bilemezsiniz". 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken, diri olan bu şehitlerimiz Sevgili Habibi'n sancağı altında, biliyoruz inşallah. Biz şehitlerimizin şahitliğine muhtacız. Rabb'im bizlere de bu mertebeyi nasip etsin." dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit olmuştu.