Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi.

Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı.

AĞABEYİ SURİYE'DE GAZİ OLMUŞ

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da (35) 2016 yılında Suriye’de gazi olduğu öğrenildi.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLE

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aile apartmanında yaşayan eşi Seda Yazıcı (31) ve annesi Miyase Yazıcı ile 3 kardeşine ulaştı. Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği, eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) şehit haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı.4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

SİNOP'TA BABA OCAĞINA ACI HABER

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BAKAN GÜLER'DEN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."