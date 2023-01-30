Hayvancılıkta en büyük sorun olan yem temini üreticileri düşündürüyor. Geçen yıl 1.500 -2.000 Tl arası olan samanın tonu 3 bin 500 Tl'yi aştı. CHP Niğde milletvekilil Ömer Fethi Gürer yem sorununa çözüm bulunmazsa zaten sıkıntıda olan hayvancılık sektörünün daha da sıkıntıya gireceğini söyledi

Niğde'de hayvan üreticilerini ziyaret eden Gürer Erkan Yiğit isimli bir besicinin kendi yemini ürettiği halde 10 hayvandan 5’ini satmak zorunda kaldığını anımsatarak "Sadece yem bile başlı başına bir sorun. İktidar bu işe acil çözüm bulmalı" diye konuştu.,

Sezon ortasına gelinmesi nedeniyle saman stoklarının azaldığını anlatan Ömer Fethi Gürer kuraklık nedeniyle bu yıl hububat rekoltesinde düşme kaygısı yaşandığını anlatarak saman fiyatlarının arttığını açıkladı. Gürer "besici Erkan Yiğit, 50 kilogramlık süt yeminin 400 lira dayandığını, yoncanın fiyatının 7 bin lira, geçen yıl 1. 500 lira olan samanın ise 3 bin 500- 4 bin lira arasında satılmaya başlandığını anlattı. 10 hayvanından 5 ini satmak zorunda kaldı.Böyle giderse kırsalda küçük aile tipi denen işletmelerde hayvancılık tamamen bitecek" ifadesini kullandı

Hayvancılıkla ilgili maliyetin arttığını, ülkemizin bu yıl samanı bile ithal etmek zorunda kalabileceğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürerşunları söyledi:

Şehirlerde ikamet edip, et ve süt fiyatları üzerinde yorum yapanlar var; onlara tavsiyem gelip buralarda üretimin nasıl yapıldığını görmeleridir. Samanın bile yüzde 100 arttığı bir ortamda hayvancılık yapmak kolay değil. Cumhurbaşkanı yem fiyatlar 4 ay sabit kalacak, indirim olacak demesine rağmen yem fiyatlar artmaya devam ediyor. Saman, yonca, slaj yem yanında süt yemine de zam geldi. Yem sorunu çözülmeden hayvancılık gelişemez. Köylerde ahırlar boşalırken yem fiyatında artış sürüyor. Yem ofisi kurulmalı ve kamu yem fiyatını sübvanse etmelidir. Farklı bölgelerde farklı fiyatlarla saman aldığını söyleyen besiciler var.3 bin ile 4 bin aralığında saman olursa nasıl bu işi sürdürsünler?