Türkiye S-400'leri nerelere konuşlandırmalı?

Habertürk'te Fatih Altaylı moderatörlüğünde yapılan Teke Tek programına emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş konuk oldu.

HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI

Emekli tümgeneral Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin nerelere konuşlanması gerektiğini anlattı. 6 farklı bölgenin üzerinde duran Karataş, şunları söyledi:

"DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZI KORUYABİLMEK ADINA ANAMUR'A KOYABİLİRİZ"

"S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'liler sevinmeyecek belki bu duruma ama ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz.

"YUNANİSTAN'A KARŞI İZMİR'E KONUŞLANDIRMALIYIZ"

Bizim asıl Yunanistan'a karşı, kuzeyden güneye doğru bir şekilde bize karşı konuşlanmış olduğu hava savunma katmanına karşılık İzmir'e konuşlandırmalıyız.

"BİR BATARYADA 8 LAUNCHER, 1 RADAR VAR"

Bir bataryada 8 Launcher, 1 radar var. İkili, üçlü, dörtlü şekilde koyabilirsiniz. Türkiye'nin imkan kabiliyeti, alt yapısı radar başka bir yerde olsa da lançerlere komuta vererek atış yaptırabilirsiniz."