Türkiye-Rusya ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52 arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 52 artışla 25 milyar 692 milyon dolara ulaştı.

Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat yüzde 57.9 artıp 20 milyar 438 dolara yükseldi. Rusya’nın Türkiye’den yaptığı ithalat da bu dönemde yüzde 32.5 oranında artarak 5 milyar 254 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.1’e yükseldi.