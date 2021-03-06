Türkiye-Rusya ilişkisi model olabilir

Türkiye ve Mısır arasında yaşanan olumlu gelişmeler Arap basınında ses getirdi. Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Arap basını, dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"DEĞİŞEN SİYASİ DİNAMİKLER TÜRK-MISIR İLİŞKİLERİNE KAPI ARALAYABİLİR"

Türkiye'nin Fransa, Katar ve Libya ile olan ilişkilerinin Mısır'la yaşanacak gelişmelere kapı araladığı belirtilen analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Arap ülkelerin Katar üzerindenki ambargo kararını kaldırmasının ardından Körfez'de değişen siyasi dinamiklerin bir sonucu olarak Mısır ile Türkiye'nin müttefiki Katar arasında olumlu gelişmeler var. Ayrıca, Mısır'ın yakın müttefiki olan Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerde son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki diyaloğun kapısını daha da açma potansiyeline sahip. Aynı zamanda yeni Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah'ın geçen ay Kahire'yi ziyareti, birçok gözlemci tarafından, Ankara ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında Mısırlıları rahatlatmayı amaçlayan sembolik bir hareket olarak görüldü...

"SİYASİ TARTIŞMALARA RAĞMEN İKİ ÜLKENİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HİÇ DURMADI"

Ankara ile Kahire arasındaki siyasi tartışmalara rağmen ekonomik işbirliğinin hiç durmadığına dikkat çekilen analiz yazısında, "Mısır ile Türkiye arasında 15 yıl önce imzalanmış bir serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için Mısır iş çevrelerinde bazı çağrılar var. Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel Teşkilatı tarafından 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, Mısır'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın değeri, 2017'deki 1,9 milyar dolara kıyasla 2018'de yüzde 9,7 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK-MISIR İLİŞKİLERİNE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİSİ MODEL OLABİLİR"

Türkiye-Rusya ilişkisinin Türk-Mısır ilişkisine model olabileceği ifade edilen yazıda, "Farklı konumlarına rağmen Ankara ve Moskova, Suriye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika konusunda siyasi anlayışlar geliştirdiler. Mısır ile de aynı anlayışlara ulaşılabilir. Ankara ile Kahire arasında yakın zamanda tam bir uzlaşma sağlanmasa bile, belki de olumlu bir adım olacak bir yumuşama dönemine girebilirler. Böyle bir gelişme, onların bölgedeki birbirlerinin çıkarlarına zarar vermesini engelleyebileceği gibi gelecekteki uzlaşmanın da yolunu açabilir." denildi.