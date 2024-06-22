Türkiye-Portekiz maçı başladı!
EURO 2024 F Grubu 2. hafta maçında A Milli Takım, bugün Signal Iduna Park'ta Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçlarını kazanan 2 takımın bu mücadelesi, zirveyi belirleyecek. İşte bu kritik maçın ilk 11'leri...
İLK 11'LER:
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
STAT: BVB Dortmund Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Felix Zwayer
YAYIN: TRT 1, tabii, Radyo 1
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