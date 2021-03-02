Türkiye, Pakistan ile füze üretmek istiyor

“TÜRKİYE, ÇİN TEKNOLOJİLERİNE ERİŞEBİLİR”

Bloomberg haberinde dikkat çekilen konulardan biri, Türkiye’nin Pakistan ile ortak uçak ve füze üretimi sayesinde Çin askeri teknolojilerine erişim sağlayabileceği. Pakistan, JF-17 savaş uçaklarını Çin ile üretmenin yanı sıra Shaheen balistik füzesi için Çin teknolojilerine dayalı tasarımlar kullanıyor.

Kaynaklara göre Türkiye, Siper uzun menzil hava savunma sistemi ve Milli Muharip Uçak TF-X projesinde Pakistan’ı stratejik bir müttefik ve ortak olarak görüyor. Ancak kaynaklar, Pakistan’ın kullandığı Çin askeri teknolojilerinin Türkiye’ye aktarılması konusunda Çin cephesinde bir ilerleme olup olmadığına ve bu noktaya gelinip gelinmediğine değinmedi.