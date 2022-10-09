Türkiye, "müsabaka manipülasyonu izleme listesi" içinde

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Türkiye'nin de içinde bulunduğu yedi federasyon hakkında takip kararı çıkarttı.

Dünya Atletizm Birliği, Atletizm Dürüstlük Birimi (Athletics Integrity Unit) tarafından yürütülen yarışma sonuçlarına ilişkin soruşturmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da içinde bulunduğu 7 ülkeyi ''müsabaka manipülasyonu izleme listesine'' aldı.

Dünya Atletizm Birliği, geçtiğimiz yıl, 2021 senesinde, dünya çapında bazı yarışmaların sonuçlarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yedi federasyona takip kararı çıkarttı.

17 Şüpheli müsabaka

Dünya Atletizm Konseyi (The World Athletics Council), 2021 Olimpiyat Oyunları'nın değerlendirme sürecinde, Atletizm Dürüslük Birimi'nin (Athletics Integrity Unit) 17 şüpheli müsabakaya ilişkin açmış olduğu soruşturmaya takiben, geçtiğimiz temmuz ayında Oregon'da yaptığı toplantıda, bahsi geçen listenin yayınlanmasını onayladı.

Dünya Atletizm Müsabakaları Departmanı, müsabaka prosedürlerini iyileştirmek ve düzeltmek için takip listesine alınan üye federasyonlarla birlikte çalışma kararı aldı. Bahsi geçen listeye alınan ülkeler yakından takip edilecek ve listeden isimlerinin silinmesine ilişkin karar verilecek.

Bahsi geçen listedeki ülkeler, haklarında çıkan bu karardan aklanabilmek için Dünya Atletizm Konseyi tarafından gözden geçirilecekler ve konsey tarafından atanan bilirkişiler ile birlikte çalışacaklar.

7 Ülke

-Arnavutluk

-Ermenistan

-Gürcistan

-Kırgızistan

-Moldova

-Türkiye

-Özbekistan

Tanınacak müsabakalar

Dünya Atletizm Birliği, aşağıdakiler belirtilen yarışlar dışında elde edilen sonuçları da tanımayacağını duyurdu.

-Resmi uluslararası veya bölge şampiyonaları

-Elmas Ligi

-Avrupa turu

-Dünya İç Mekan Turu

-Dünya Yarışı Yürüyüş Turu

-Dünya Kombine Etkinlikler Turu

-Dünya Kros Turu

-Dünya Atletizm Etiket Yol Yarışları

Üç teknik üye ülkeleri takip edecek

Ulusal şampiyonalar, belirli şartların yerine getirilmesi ve Dünya Atletizm Federasyonu onayına tabi olunması koşuluyla izin verilecek. Bu yarışlar için, masrafları üye federasyonlara ait olmak üzere, üç teknik kurul üyesi atanacak.