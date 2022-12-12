Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığına Murat Aksu seçildi

TMPK Kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer'in 18 Kasım 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından, TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu, İstanbul Point Otel'de yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TMPK'nın yeni başkanı oldu.

Murat Aksu başkanlığındaki TMPK Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Başkan yardımcısı: İbrahim Halil Korkmaz

Genel sekreter: İbrahim Gümüşdal

Sayman üye: Berrin Altınöz

Üyeler: Ümit Deniz Kurt, Mümtaz Karakaya, Şenes Erzik, Alpaslan Baki Ertekin, Sevda Altunoluk (Sporcu Konseyi Başkanı)

Murat Aksu: "Hayattaki en büyük şanslarımdan biri 8 yıl Yavuz Kocaömer'le çalışmak"

Murat Aksu, yaptığı açıklamada, 1992 Barselona Oyunlarına tek bir sporcuyla katılabildiklerini ve paralimpik yüzme branşında Mehmet Gürkan'ın ilk kahramanları olduğunu hatırlatarak, "2021'de Tokyo Paralimpik Oyunlarında 13 branşta 44'ü kadın, 43'ü erkek toplam 87 kahramanla katıldık. 2'si altın toplam 15 madalya kazandık. Bu büyük gelişimin öncüsü, lideri, kurucu, 'abisi' Sayın Yavuz Kocaömer'i saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun idealleri, azmi ve tutkusu paralimpik sporun ve sporcuların umut ışığı oldu. O ışık hepimizin geleceğini aydınlattı. Benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri onun ikinci başkanı olarak 8 yıl boyunca kendisiyle birlikte çalışmak oldu." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla Kocaömer'le senelerce birlikte çalışma şerefine nail olduklarını ve onun mirasının takipçisi olacaklarını da belirten Aksu, "Paralimpik sporun gelişimi için yıllarca beraber çalıştığımız paralimpik ailesinin artık bir başka motivasyonu daha var; o da Yavuz abiye olan manevi borcumuz. Çok zor bir görev olacak elbette Yavuz abisiz. Bu harika camiaya başkanlık yapmak, ancak onun bize devrettiği ışık saçan o meşaleyi çok daha ileriye taşımak zorundayız. Yüzleri gülen yeni sporcularımız bizim en büyük mutluluğumuz olmaya devam etmeli, böylece Yavuz abinin de ruhu şad olacaktır." ifadelerini kullandı.

Murat Aksu Kimdir?

Avukatlık mesleğinde 30. yılını dolduran Murat Aksu'nun 30 yılı aşan spor yöneticiliği kariyeri, 1990 yılında Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu üyeliğiyle başladı.

Aksu, 1994'te Türkiye Boks Federasyonu Hukuk Müşavirliği ve yönetim kurulu üyeliği, 1996'da Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, 2000'de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, 2004'te de Beşiktaş Kulübü ikinci başkanlığı görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren TMPK başkan yardımcılığı görevini ifa eden Aksu, halen Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nda başkan vekilliği görevlerine de devam ediyor.