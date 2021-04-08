Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını tanımıyoruz

6 Nisan'da Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Miçotakis, söz konusu mutabakatla Yunanistan'ın egemenlik haklarının bütünüyle göz ardı edildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını da belirten Miçotakis, "Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır" diye konuştu ve bu durumu Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktardı.

Bu konuda Menfi ile iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabık kalındığını vurgulayan Miçotakis, yaklaşık 10 yılın ardından Libya'ya gerçekleştirilen ziyaretin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Röportajda "Türkiye Yunanistan ilişkilerinde 2020 benzeri bir gerginliği bekleyip beklemediği" yönündeki bir soruya ise Miçotakis, "Oruç Reis araştırma gemisinin tekrar bir gerginlik yaratacağına inanmadığını" söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının doğru olmadığını savundu.

İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, Miçotakis, “Libya dürüstlük, karşılıklı diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önceki dönemin hatalarını silmenin bir yolunu bulmak niyetindeyiz” dedi.

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yaptığı açıklamada, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının devam edeceğini ifade etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Abdulhamid Dibeybe “Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz” ifadelerine yer verdi.