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Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor

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