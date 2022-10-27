Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
8 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
9 Kasım Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor
14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 Kasım Perşembe
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor
17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor
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