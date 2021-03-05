Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Şehitlerimiz için ilk tören Elazığ'da

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

TÖRENLE UĞURLANIYORLAR

Askerlerimizin naaşları Elazığ'da bulunan 8. Kolordo Komutanlığı'na getirildi. Şehitlerimiz, burada düzenlenen ve kalabalık bir katılımın olduğu törenle uğurlanacak, Ankara'da da ayrı bir devlet töreni yapılacak.

Naaşlar daha sonra defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

11 ŞEHİT, 11 YARIM KALMIŞ HİKAYE

Öte yandan tüm ülkenin yasa boğulduğu kazada verdiğimiz şehitlerin kimlikleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde 36 yaşındaki Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş de şehit düştü. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Helikopter kazasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Aslen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi. Şehit Uysal'ın naaşı, düzenlenecek tören sonrası Ankara'ya gönderilecek.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi. Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. 1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi. TSK'ya 2014'te giren Yılmaz'ın, Afşin'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden biri olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı. Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Bitlis Tatvan'a giderken düşen helikopterde bulunan Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci de şehit oldu. Kayseri valiliğinden yapılan açıklamada; "Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan askerlerimizden ilimiz Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu P. Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit olmuştur.

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun (40) şehadet haberi, memleketi Kırıkkale'deki evine ulaştı. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Evli ve 3 çocuk babası Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Umulu'nun cenazesi,Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Kimliği belli olan diğer şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada şehit olan askerlerden Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in acı haberi Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24) acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde aldı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve diğer yakınları eve akın etti. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi. Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi.