Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye'nin dört bir yanındaki yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler ve gönüllü vatandaşlarca İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda AFAD ve Kızılay ekiplerince teslim alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremzedelerin, kişisel bakım malzemeleri, giyecek, battaniye, yatak ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları karşılanırken farklı illerden bölgeye ulaşan belediye ekipleri ile dernekler de çay, çorba, pilav, lokma, döner, meyve suyu, süt, ayran ve simit gibi yiyecek-içecek ikramında bulunuyor.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlara sürekli yeni depremzedeler yerleştiriliyor. Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli komandolar da AFAD çadırlarının kurulumunu sağlıyor.

"Her ihtiyacımızı karşıladılar"

Çadırlarda kalan Ege Üniversitesi öğrencisi Duygu Sağtürk, AA muhabirine, deprem esnasında evinde olduğunu anlattı.

Depremin ardından korkusundan evine geri dönemediğini ifade eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar buraya yerleştirildim, herkes çok yardımcı oldu. Gece saat 05.00 gibi getirdiler bizi. Askerlerimizden Allah bin kere razı olsun, geldiler çadırlarımızı kurdular. Bütün herkes yardım etti, AFAD'dan yatak ve battaniyelerimiz geldi. Herkes elinden geleni çokça yaptı. Yiyecek olarak kahvaltımız ve diğer öğünlerimizi sağlıklı olarak alabiliyoruz. Yiyecek konusunda sıkıntımız yok. Her ihtiyacımızı karşıladılar, arada çadır çadır dolaşıp halimizi, hatrımızı ve ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Kedim de hasta oldu, onun da tedavisini yaptılar."

"Bizi düşünüp destek olan herkes çok sağ olsun"

AFAD tarafından sağlanan çadırda kalan 24 yaşındaki milli güreşçi Hasan Sarıtaş da deprem sırasında evinde olduğunu dile getirdi.

Evlerinin yanındaki binanın yıkıldığını, üzerine dolap devrilen kız kardeşini kurtardıktan sonra çadıra geldiklerini ifade eden Sarıtaş, "Herkese teşekkür ediyorum. Bizi düşünüp, destek olan herkes çok sağ olsun, çadırımızı, battaniyemizi aldık. Yiyecek-içecek ihtiyacımız karşılandı." diye konuştu.

Afyonkarahisar

İzmir'de görev yapan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için Afyonkarahisar Kızılay Şubesi gönüllüsü 25 kişi yola çıktı.

Anıtpark önünde bir araya gelen 25 Türk Kızılay gönüllüsü, deprem bölgesinde görev almak için İzmir'e hareket etti.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Genç Kızılay Teşkilatı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Genç Kızılay topluluklarının üyelerinin aralarında bulunduğu 25 kişilik ekibin, bugünden itibaren İzmir'deki deprem bölgesindeki çalışmalara katılacağını söyledi.

Gönüllü ekibin İzmir'de görev yapan AFAD, 112, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin beslenme ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Okyar, şöyle konuştu:

"Biz, İzmir'deki deprem bölgesine 25 kişilik ekiple gidiyoruz. Genel merkezimiz tarafından bize orada önemli bir görev verildi. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı da oraya götürüyoruz. Deprem bölgesindeki saha mutfağımızda görev yapan kamu personelimize günde 1000 kişilik yemek vereceğiz. İnşallah, Afyonkarahisar halkının ne kadar yardımsever olduğunu hizmetlerimizle göstereceğiz."

Bolu

Bolu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gitti.

Karayoluyla İzmir'e hareket eden İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 5 kişilik JAK Timi, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.

Bolu JAK Timi'nin hangi bölgede görev yapacağı, İzmir'deki koordinasyonun ardından belli olacak.

Şanlıurfa

İzmir'deki depremden etkilenenler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım tırı hazırlandı.

İçerisinde battaniye, gıda ve hijyen kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncak bulunan tır, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından İzmir'e uğurlandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Beyazgül, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle tüm Şanlıurfalıların büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

Beyazgül, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Biz buradan İzmirli hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'den yana, burada mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Tırımızın içerisinde bin gıda kolisi, 500 battaniye, 500 pike, gıda ve hijyen kolilerimiz var. Oradaki çocukları unutmamak için oyuncaklar gönderdik. Şanlıurfa bu tür yardımlara her zaman hazırdır, ihtiyaç olduğu zaman bu yardımları göndermeye devam edeceğiz."

Van

İzmir'deki depremden etkilenenlere yardımcı olmak için "Doğudan Batıya uzanan kardeşlik eli" sloganıyla çalışma başlatan Van'ın Edremit Belediyesi, çeşitli giysi ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri hazırladı.

Yardımların yüklendiği tır, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın da katıldığı programla İzmir'e uğurlandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İzmir'deki depremden dolayı ülke olarak derinden sarsıldıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren İzmirli kardeşlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Say, bu amaçla hazırladıkları paketleri depremzedelere gönderdiklerini, bundan sonra da ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktardı.

Elazığ

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da, Türk Kızılay Elazığ Şubesi bünyesindeki 9 gönüllü, İzmir'deki depremzedelere destek olabilmek için bir tır insani yardım malzemesi ile yola çıktı.

Türk Kızılay Elazığ Şube başkanı Rahman Kızılkaya, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra Türk Kızılay'ın hemen olay yerine gittiğini söyledi.

24 Ocak depremini yaşamış Elazığ halkı olarak İzmir halkının acılarını paylaşmak için oraya gittiklerini kaydeden Kızılkaya, "İzmir'e insani yardım malzemesi götürüp oradaki depremzedelere yardımcı olmak ve oradaki çalışmalara katılmak üzere İzmir'e hareket ediyoruz." dedi.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ilk etapta gönderilen 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı, 17 kişilik ara kurtarma timi, mobil aşevi, battaniye, gıda kolileri ile sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Mühendis ve mimarların bölgede hasar tespiti yapacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi üzerine deprem afeti yaşayan İzmir'de hasar tespit çalışmasında görev almak üzere 8 inşaat mühendisi ve 4 mimardan oluşan teknik ekip yola çıktı. 6 arazi tipi araç ve şoförleriyle birlikte deprem bölgesine hareket eden ekipte, Fen İşleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 210 KW mobil jeneratör de yer alıyor."

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen mobil mutfak tırından vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak yemek dağıtımı yapılan mobil mutfak tırından fotoğraflara yer verdi.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir'de meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlarımız için afet bölgesine konuşlandırılan 5 bin kişi kapasiteli, tam donanımlı mobil mutfak tırımız sıcak yemek dağıtımına başladı. Kalbimiz ve dualarımız İzmir'le."

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmirli vatandaşlara gıda yardımı için Halk Ekmeğe ait Mobil Ekmek Fırını'nı ve BELPA Mobil Mutfağı ekiplerini bölgeye sevk etti.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konuşlanan Belpa Mobil Mutfağı ekiplerince 15 masa ve 60 sandalye ile 9 çadır kuruldu, günlük 3 bin kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin akşam yemeği olmak üzere toplam 9 bin yemek kapasitesiyle vatandaşlara gıda yardımında bulunulmaya başlandı.

Depremzedelere günlük 7 bin sıcak içecek sunan Belpa Mutfağı su desteğini de sürdürüyor.

Mobil Ekmek Fırını ise günlük 12 bin ekmek üreterek, İzmirlilere dağıtıyor.

Vatandaşlara 100 bin maske dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına mobil tuvaletler yerleştirdi, ayrıca sokak hayvanlarına bin kilogram kuru mama desteğinde bulundu.

Van

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup çocuk, topladıkları oyuncak ve kitapları 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'deki akranlarına gönderdi.

İlçede 9 yıl önce yaşanan depremin acısını yaşayan çocuklar, İzmirli yaşıtlarının açısını paylaşmak ve onların yanlarında olduklarını göstermek amacıyla kitap ve oyuncak kampanyası başlattı.

"Erciş depreminde onlar bizi unutmadı, şimdi onları unutmayacağız" diyen çocuklar, kampanya kapsamında topladıkları kitap ve oyuncakları, İzmir'deki çocuklara gönderilmek üzere Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim etti.

Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 2011 depremini yaşayan çocukların, aynı acıları yaşayan İzmirli kardeşleri için duyarlı bir davranışa imza attığını söyledi.

Çocukların topladığı oyuncak ve kitapları İzmir'e göndereceklerini belirten Özdaş, "Erciş'te toplanan yardımlarla İzmir'in yanında olacağız. Çünkü onları, depremi yaşayanlar olarak en iyi biz anlarız. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu, yaralarımıza merhem oldu. Bugün biz de devlet, millet olarak onların yanında olacağız. Ayrıca çocuklarımız bizi duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Hazırladıkları kolilerin içine kardeşlerinin acısını anladıklarını, destek olmak istediklerini belirten mektuplar yazdılar. Öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuklardan Meryem Demir ise 9 yıl önceki depremde oyuncaklarını ve kitaplarını kaybettiğini ifade ederek, "Bu nedenle oradaki kardeşlerimizin ne yaşadığını daha iyi anlıyoruz. Onların da aynı durumu yaşamasını istemediğimiz için yardım kampanyası hazırladık. Topladığımız yardımları kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'a vermek için geldik." dedi.