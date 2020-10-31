'Türkiye İzmir için tek yürek'

Sivas AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araçla deprem sonrası gerekli teçhizatla bölgeye sevk edildi.

Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e ulaşacak.

Sivas UMKE'den de 10 kişilik ekip de tam teçhizatlı 2 araçla bölgeye hareket etti.

Kırıkkale

Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir araç da İzmir'e sevk edildi.

Ayrıca 8 kişiden oluşan 1 UMKE ekibi ile 1 ambulansın yola çıktığı öğrenildi.

Kayseri

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 6 sağlık personeli ve 2 tam donanımlı ambulans görevlendirildi.

Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 arama kurtarma personeli ile kentsel kurtarmada kullanılan araç yola çıktı.

Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e hareket edecek.

Kırşehir

Kırşehir'den depremin yaşandığı İzmir'e 1 UMKE aracı, 1 ambulans ve 7 sağlık personeli gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Kırşehir'deki sağlık personelinin teyakkuz haline getirildiğini bildirdi.

Niğde

Niğde’den depremin yaşandığı İzmir’e İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen 1 ambulans ile 3 sağlık personeli gönderildi.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e destek ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman 15 personel ve 2 arama-kurtarma köpeği, 4 araçla bölgeye hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Geçmiş olsun İzmir, Mersin daima yanınızda. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul

İstanbul Valiliği, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardım koordinasyon çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ege Denizi-Seferihisar merkezli gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığının talimatları ve AFAD Başkanlığının talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen ekip ve ekipmana ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul AFAD İl Müdürlüğünden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği; İBB İtfaiye'den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs; AKUT'tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı; İHH'dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı, GEA'dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı; Kızılay'dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 teknik personel ve 8 araç; UMKE'den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı; Bahçelievler Belediyesinden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Kadıköy Belediyesinden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; Tuzla Belediyesinden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Arnavutköy Belediyesinden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç; Sultangazi Belediyesinden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Çekmeköy Belediyesinden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; MAKUT'tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; YARKUR'dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Toplumsal Afet Derneğinden 20 arama ve kurtarma personeli; İstanbul Arama Kurtarma Derneğinden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir."

Açıklamada, İzmir başta olmak üzere, depremin hissedildiği bütün illerdeki vatandaşlara "Geçmiş olsun", hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet; yakınlarına ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İstanbul AFAD, 26 çalışma grubunu göreve çağırdı

Öte yandan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek illerden biri olarak İstanbul AFAD 26 çalışma grubunu göreve çağırdı.

Sorumlu Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar başkanlığındaki İstanbul AFAD'ın İzmir AFAD ile koordineli çalıştığı bildirildi.

Elazığ

Elazığ Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi gönderdi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da, belediye tarafından İzmir'deki vatandaşlar için yardım malzemesi hazırlandı.

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı görevlileri, içerisinde yorgan, yatak, battaniye, gıda, giysi, çocuk bezi, dezenfektan ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.

Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halinizden en iyi biz anlarız. Şehidimiz Fethi Sekin'in emaneti olan İzmir'imize gönderilmek üzere yardım tırlarımız hazırlanıyor. İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Çorum, Çankırı, Amasya ve Kastamonu

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 arama kurtarma uzmanının lojistik araç ve minibüsle Çorum'dan Ankara'ya hareket ettiğini söyledi.

Kaya, ekibin Ankara'dan hava yoluyla İzmir'e ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Çankırı AFAD'a ait 4 personel ile kurtarma aracı, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 3 personelden oluşan ambulans ve 4 personelden oluşan UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.

Kastamonu UMKE tarafından bölgeye 1 ambulans, 2 lojistik ve 1 UMKE aracı olmak üzere 4 araç ile 4 ekip ve 14 personel yönlendirildi.

Amasya'dan 1 UMKE aracı ile İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 araç, deprem haberinin alınmasının ardından 12 personelle İzmir'e hareket etti.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi İzmir'de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, "Araçlarımızda çadır, arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir'deki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Denizli

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderildiğini söyledi.



Vali Atik, AA muhabirine, ilk etapta AFAD koordinesinde 2 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, 5 itfaiye personeli, bir itfaiye aracı, 15 kişilik AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfından 3 araç ile 12 personelin yola çıktığını ifade etti.



Ayni bağış ve depo yönetimi ile dağıtım hizmeti vermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 11 araç ve 29 personelin İzmir'e hareket ettiğini dile getiren Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı bir arama ve kurtarma aracı, iki arazöz, iki pikap ve 16 personelin de yola çıktığını sözlerine ekledi.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'e 40 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.

Depremin ardından Erzincan ve Ağrı'dan gelen AFAD ekipleri Erzurum'da toplandı.

Erzurum'da dahil olan personelle 40 kişiye ulaşan ekip, Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e gitti.

Ekip, depremde yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildiğini bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi beterinden korusun. Karabük, İzmir'in yanında. Ulusal medikal kurtarma ekibimiz bir araç ve 4 sağlık personeli ile deprem sonrası yaşanan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı."

Elazığ

Elazığ Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderildi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'dan, Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğünce İzmir'deki depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yaptığı açıklamada, 24 Ocak depremini yaşamış Elazığ halkı olarak İzmir ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderilmesi için teyakkuza geçirdiklerini ifade eden Pıhtılı, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığı tarafından seviye 3 diye ihbarın düşmesi ile 2 kentsel arama kurtarma aracımız ile 8 arama kurtarma personelimizi hemen bölgeye ulaşmak üzere yola çıkardık. Akabinde de sayın Valimizin talimatları ile İzmir'deki depremzede ailelere yardım amaçlı bölgede çok acil lazım olacak ilk aşamada battaniye, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi malzemeleri tıra yükleyip deprem bölgesine gönderdik."