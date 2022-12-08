Türkiye İnovasyon Haftası, 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Türkiye İnovasyon Haftası'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve küresel ticaretteki belirsizliklerin dünden daha farklı davranmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Bölgesel ve küresel krizlerin her zaman olacağını ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Tam da bu noktada ortaya koyacağımız yeni bakış açıları, düşünce çeşitliliği bizleri bu stresli ortamdan çekip alacak, farklı bir noktaya taşıyacak. Yeniliğin, üretkenliğin, farklılaşmanın diğer adı olan 'inovasyon’' ile yeni yollar bulacak, geleceği kurgulayacağız. Yüksek katma değere giden yol da hayatı 'kolaylaştıran yaklaşımlar adına inovasyon' dediğimiz duraktan geçiyor. Ya bu inovasyon trenine atlayıp kendimize yer edineceğiz ya da kaçan fırsatların, teknolojik gelişmelerin ardından bakacağız."

TİM olarak her zaman daha iyiye, memlekete değer katan projelere odaklandıklarını belirten Gültepe, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandıracağı 9. Türkiye İnovasyon Haftası'na da az önce paylaştığım bakış açısıyla hazırlandık. Hem ülkemizden hem de dünyadan başarılı örneklerle gençlerimize yeni ufuklar çizmek, onların yollarını aydınlatmak istiyoruz. Çünkü gençlerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor." dedi.

Gültepe, İnovaLİG şampiyonlarının ödüllerinin ve organizasyonun stratejik partneri olan firmalara plaketlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini bildirdi.

"45 yerli ve yabancı konuşmacı, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak"

TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir de Türkiye İnovasyon Haftası programı ve katılımcıları hakkında bilgi verdi.

Ücretsiz olan organizasyona kayıt yaptıranların, dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacıları dinleme fırsatı yakalayacağını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Gelecek bilimci ve ‘Robotların Yükselişi’ kitabının yazarı Martin Ford, ilk gün bizlerle olacak ve yapay zekanın hayatımıza olası etkilerini anlatacak. NASA'da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız da ilk günün konukları arasında bulunuyor. Yıldız, uzayın derinlikleriyle ilgili en son bilgileri bizimle paylaşacak. Türkiye'nin askeri envanterine giren ilk milli İHA ve SİHA sistemlerini üreten Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bir başka önemli konuşmacımız olacak. Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaşmasında etkin rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de etkinliğimizin önemli konuşmacıları arasında yer alıyor. Yazar ve inovasyon uzmanı, düşünce lideri Frank Mattes, robotik ve artırılmış gerçeklik alanında dünyanın sayılı isimlerinden MIT Öğretim Görevlisi David Rose da Türkiye İnovasyon Haftası'nda bizlerle olacak."

İnovasyon ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren etkinlik süresince toplam 10 oturumda 45 yerli ve yabancı konuşmacının, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını aktaran Bedir, etkinlik alanına kurulan stantlarda da TİM-TEB Girişimevi girişimcileri ile İNOVATİM öğrencilerinin projelerini katılımcılara tanıtacağını anlattı.

İnovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getirecek

Verilen bilgiye göre, Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getirecek.

Etkinlik; inovasyonun farklı alanlarda ele alındığı panellere, Türkiye'nin inovasyon atakları ve projelerine, inovatif teknolojilere, başarılı girişimler ile inovasyonu cesaretlendiren yatırımlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye İnovasyon Haftası'nda dijital sanat edisyonu, Arura Sergisi, Sıfır Noktası Sergisi, Down to Earth Sergisi, Özel Seri Sergisi, Past, Present & Future Sergisi katılımcılarla buluşacak.

Etkinlikler kapsamında, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni, gençlere öncülük eden İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ve kurumsal inovasyon öncülerinin yer alacağı İnoSUİT Sertifika Töreni de yapılacak.

Öte yandan, projenin stratejik partnerleri TEB, Turkcell, LC Waikiki, TUSAŞ, Nadir Metal Rafineri, Ziraat Bankası, İGE İhracatı Geliştirme, TEI, Türkiye Sigorta, Tiryaki, Monster, Socar, THY hazırladıkları deneyim alanlarında, üst düzey yöneticileriyle katılım sağladıkları panellerde tecrübelerini paylaşacak.

İnovasyon etkinliğinde yer almak ve ücretsiz giriş yapmak için inovasyonhaftasi.com internet sitesi üzerinden kayıt yapmak gerekiyor.