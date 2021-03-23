Türkiye İngiltere'ye rol model oldu

Kararın Türk SİHA'larının Libya ve Karabağ'daki üstün başarısı sonrası gelmesi dikkatleri çekti. İngiltere Savunma Bakanı Wallece da daha önce yaptığı açıklamada Türk SİHA'larını örnek göstermişti.

İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.

İngiltere'de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı.

Hükümetin 16 Mart'ta açıkladığı ve son yılların en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeren "Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya" başlıklı savunma stratejilerinin bir parçası olarak yayımlanan 69 sayfalık belgede, İngiliz ordusunun ortaya çıkacak yeni tehditlere karşı hazır olmasını sağlayacak tedbirlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

- SAVUNMA EKİPMANLARINA 4 YIL İÇİNDE 85 MİLYAR STERLİN HARCANACAK

Belgede, Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda sürekli bir düşünce değişikliğiyle "tehdit odaklı entegre bir güç" haline gelmesinin sağlanacağı, bu kapsamda savunma ekipmanına 4 yıl içinde 85 milyar sterlin harcanacağı, bu bütçeyle silahlı kuvvetlerin rekabetçi yapıya kavuşması ve kararlı bir şekilde savaşma kabiliyetlerine sahip olmasının amaçlandığı kaydedildi.

Uzayın askeri operasyonlar için "çok önemli" olduğuna işaret edilen belgede, bu kapsamda 1 Nisan 2021'de silahlı kuvvetlere bağlı "uzay komutanlığının" göreve başlayacağı, Ulusal Uzay Operasyonları Merkezi ve Uzay Akademisinin 1,4 milyar sterlinlik yatırımla tamamlanacağı, gelecek 10 yıl içinde "Skynet 6" iletişim uydusu programına 5 milyar sterlin yatırım yapılacağı belirtildi.

İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede, robotlar, İHA ve SİHA'larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı.

Belgede, Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, sürü droneleri ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

Ar-Ge yatırımlarının İngiliz silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunun temelini oluşturacağı kaydedilen belgede, uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak yapay zeka, dijital sistemler ve uzay tabanlı uygulamalar için "Test ve Değerlendirme" kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Belgede, bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri-sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin (SİHA), Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi.

- TÜRKİYE, "BÖLGESEL KONULARDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Belgede, Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO'nun "kanatlarının" savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık'ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi.

- RUSYA, AVRUPA İÇİN EN BÜYÜK NÜKLEER VE ASKERİ TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın, Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük nükleer ve askeri tehdit olmaya devam ettiğine işaret edilen belgede, "Silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve daha fazla risk alma isteği Rusya'yı hem yetenekli hem de öngörülemez bir aktör haline getirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede, Çin'in yükselen gücünün, dünyadaki en önemli jeopolitik faktör olduğu ve Hint-Pasifik bölgesinde artan etkisinin önemli zorluk oluşturacağı vurgulandı.

- İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLECE, TÜRK SİHA'LARINI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, 12 Aralık 2020'de İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtmişti.