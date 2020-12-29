Türkiye-İngiltere arasında tarihi anlaşma!

Türkiye ile İngiltere arasında serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Anlaşma 1 Ocak 2021'de devreye girecek. Tarihi imza ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler." dedi.

Türkiye ile İngiltere arasında serbest Ticaret Anlaşması imzalanıyor. İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki “Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni”ne video konferansla katılıyorhttps://t.co/eQQpjQougr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 29, 2020

Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklamalarından satır başları;

"STA (Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."

"Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak."

"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek."

Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz."

Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak.

"Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır."

"STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile bugün imzalanacak anlaşmaya değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşma ile ilgili hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Türkiye ile İngiltere arasındaki bu anlaşmanın çok büyük bir olay olduğunu ifade ederek dikkat çeken açıklamalar yaptı

"BREXİT'İN EN ÇOK YARAR SAĞLADIĞI ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE"

Bu anlaşma ile Brexit'in en çok yarar sağladığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Dağlaroğlu, "Türkiye'nin senelerdir istediği ve AB ile yapamadığı tarifesiz kotasız bir anlaşma. Tarımsal olmayan ürünler hariç diğer bütün alanlarda tarifesiz bir anlaşma. Tabi bu bir süreklilik anlaşması. Türkiye ve İngiltere arasındaki dış ticaret hacmi 19 milyar sterlin. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı İngiltere. Beyaz eşyada da ikinci büyük ihracat pazarı. İmalattan otomotive çelik endüstrisine kadar birçok ülke buraya ihracat yapıyor. Ağırlıklı olarak beyaz eşya. Dolayısıyla tarifesiz kotasız bir anlaşma son derece önemli.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamaları 'Kazan kazan' ilkesine dayalı bir anlaşma olduğunu söylüyor. Aslında bu çok büyük bir olay" diye konuştu.

"TARİFESİZ KOTASIZ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye-İngiltere arasındaki bu STA anlaşmasının çok büyük bir olay olduğunu vurgulayan Dağlaroğlu, anlaşmanın Türk şirketlerine önemli avantajlar getirebileceğinin altını çizerek, "Bir kere tarifesiz kotasız olması çok önemli. Yani burada eğer biz ürünlerimizi İngiltere'ye sokabilirsek, İngiltere'de çok büyük bir pazar. Dolayısıyla bizim açımızdan katkısı son derece olumlu olur. İmalat sanayiden çelik endüstrisine kadar birçok alanda ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürün çeşitliliği açısından ayrı bir önemi var. Pandemi dolayısıyla turizm gelirlerinde azalma var. Dolayısıyla yeni ürünlerle oraya girmemiz son derece faydalı olacak" açıklamasını yaptı.