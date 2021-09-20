Türkiye ile üst düzey görüşmelere hazırız

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, Sputnik Türkiye'nin Ermeni medyasından aktardığı habere göre, etkin bir çalışma yapılması halinde Türkiye ile en üst perdeden görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

'DİYALOĞA HAZIRIZ' MESAJI

8 Eylül'de Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetin ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

PAŞİNYAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu (Paşinyan) bana iletti, o da bana geldi" demişti.