Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma!

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Gelen son dakika haberine göre, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projenin gerçekleşmesi amacıyla yeni karar bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: Nahçıvan Doğal Gaz Boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesirler ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı" ifadelerini kullanmıştı.

Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması iki ülke enerji bakanları arasında imzalanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır- Nahçivan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştiriyor.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalamıştı.

Anlaşma ile Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

IĞDIR'DAN NAHÇIVAN'A YENİ HAT KURULUYOR

Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp olan Nahçıvan'a Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı işlevsiz kalmıştı.

Bu süreçte Nahçıvan'a İran üzerinden doğal gaz iletildi. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak.

Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak.