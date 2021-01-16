Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönem başlıyor!
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.
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