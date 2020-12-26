Türkiye ihracatta 2020 hedefini aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı ihracatının 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçtiğini açıkladı. Böylece ihracat 165,9 milyar dolarlık hedefi aşmış oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomiye dair sevindiren bir açıklama yaptı. Pekcan, 2020 yılı ihracatının hedeflenen rakamı aştığını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şunları söyledi:

"2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız"

Pekcan'ın yaptığı paylaşım şöyle: