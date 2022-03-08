Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Tel Aviv'e çıkarma

İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, İsrailli iş adamları, ticaret odası temsilcileri ve İsrail Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ile görüştü.

Türkiye'nin İsrail'le arasında başlayan yeni dönemin ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelmesiyle başlayacak. Herzog, İsrail'den Türkiye'ye 15 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapacak. Herzog ile Erdoğan görüşmesinde iş birliğinin gelişmesi açısından atılacak bütün adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyareti önemsediklerini belirterek, "Temennimiz odur ki bu ziyaretle birlikte bu işi güçlü kılacak adımları atalım." dedi.

HEDEF BU YILIN İHRACATINI 8 MİLYAR DOLAR ÜZERİNE ÇIKARMAK

İki ülke iş adamları ticaret fırsatlarını ele aldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Burada ülkemize yönelik çok ciddi bir teveccüh var. İş dünyası olarak büyük bir iş isteği var karşılıklı. Kalabalık bir heyetle geldiğimiz bu yılın ihracatının inşallah 6,3 milyar dolar olan ihracatı 8 milyar ve üzerine çıkarmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İsrail Ticaret Odası arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik iyi niyet mutabakatı imzalandı.

TİCARET HACMİ YÜZDE 36 ARTTI

2021 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi yüzde 36 arttı.

Türkiye ile İsrail arasında gelişen diplomatik ilişkilerin, iki ülke arasında son 10 yılda artarak devam eden ticaret hacmini daha da büyütmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaretin neredeyse 5'te 4'ünü Türkiye'nin İsrail'e ihracatı oluşturuyor.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

İsrail Ticaret Odası Başkanı Uriel Lynn, Türk ekonomisinin 2021 yılındaki sıçramasına vurgu yaptı. Lynn, "Bu sıçrama IMF'e göre yüzde 9, ihracat verilerine göre yüzde 33. şu anda yol alıyorsunuz. İyi gidiyorsunuz, güçlü gidiyorsunuz. Öte yandan burada İsrail'de de 2021 yılında da oldukça iyi bir gelişme görüyoruz. Dolayısıyla birlikte çalışmalıyız." dedi.

TİCARETİN 5'TE 1'İ FİLİSTİN İLE YAPILAN TİCARET

Türkiye-İsrail arasındaki ticaretin 5’te 1’ini Filistin ile yapılan ticaret oluşturuyor. Filistin'in gümrük kontrolü İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu sebeple Türkiye-Filistin ticareti İsrail ticareti içerisinde görülüyor.