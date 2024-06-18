Türkiye-Gürcistan: Bizim çocuklar EURO 2024'te!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek.

Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 9'uncu sınavını Gürcistan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda 11 gol atan milliler, kalesinde 12 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

2024'te galibiyet yok

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 5'inci maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı tamamı hazırlık olan 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

Türkiye, 2024'te üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında ise deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildi.

Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

Facundo Tello yönetecek

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

İrfan Can forma giyemeyecek

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Türk taraftarlar Almanya sokaklarında

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.