'Türkiye Giriş Formu' gerekli
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "Türkiye'ye Giriş Formu" doldurmaları gerektiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "Türkiye'ye Giriş Formu" doldurmaları gerektiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara "Türkiye'ye Giriş Formu" uyarısı yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."
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