Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti.

Seçimlerle birlikte 13'üncü Cumhurbaşkanı ve Meclis'e girecek 600 milletvekili belli olacak. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçildi.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye genelinde sandıkların %80'i açıldı!

İşte Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ilk oy oranı:

Recep Tayyip Erdoğan: 50,5

Muharrem İnce: 0,4

Kemal Kılıçdaroğlu: 43,7

Sinan Oğan: 5,3