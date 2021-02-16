Türkiye, Gara şehitlerini uğurladı

Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit Süleyman Sungur'un (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit Vedat Kaya için cenaze töreni

Şehit polis Memuru Vedat Kaya için ise Mardin'de tören yapıldı. Şehit Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin'e getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı baba evine getirilen şehit için burada helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii'ne getirilerek, katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

24 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Berkirin Deresi mevkiinde ailesiyle seyir halindeyken terör örgütü PKK tarafından alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya'nın naaşı, törenin ardından Selen Kışlası Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Köse, Adıyaman'da toprağa verildi

Kahta Devlet Hastanesi morgundan ilçeye bağlı Salkımbağ köyüne getirilen şehit Aydın Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Pakdemirli, tören alanındaki konuşmasında, şehit yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehide son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Şehadet şerbetini içmiş bu kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için Yüce Kitabımız buyuruyor ki 'Sakın ola onlara ölü demeyin, onlar ölü değildir.' Böyle bir ödülle ödüllendirilen kardeşimizi bugün ebediyete gönderiyoruz. Ülkemizin, Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız. Tüm şehitlerimize haklarınızı helal etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi, köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehidin kızından polis selamı

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından kente getirilen şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camii’nin avlusuna taşındı.

Camideki cenaze törenine şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

Bakan Soylu da başsağlığı dilediği anne Ünzile Yabalak'a sarılarak teskin etti. Şehit kızıyla da selamlaşan Soylu, küçük kızla bir süre sohbet etti.

Törende, polis memurunun özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, aile bireyleri, Soylu ve meslektaşları tarafından omuza alınarak cenaze aracına taşındı.

Araçla Tekeli Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen şehit polis memurunun cenazesi burada defnedildi.

2015'te kaçırılmıştı

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru, 2015'te Erzurum'daki ailesiyle Şanlıurfa'ya giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolu kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmıştı.

Şehit Sorgun, Erzurum'da toprağa verildi

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan 35 yaşındaki şehit Jandarma Er Sedat Sorgun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınarak top arabasına, ardından da cenaze aracına konuldu.

Şehit Sorgun'un naaşı, vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi.

Şehit Sorgun, Van İl Jandarma Komutanlığı görevliyken 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulmuştu.

Şehit Salih Kanca, son yolculuğuna uğurlandı

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesini, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin cenazesi, buradan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneye, ardından helallik alınmak üzere baba evine getirildi.

Daha sonra Büyük Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kanca'nın cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Kanca, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Mevlüt Kahveci, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedildi.

Kahveci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Sarı Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Mağralı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Hasan ve anne Bedia Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nur Sarı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tarihi Ulu Camiine getirildi.

Cenaze törenine, şehit Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Bakan Fatih Dönmez ile protokol üyeleri, baba Hasan Sarı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı ise törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarı, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Çavuş Gıcır Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan şehit Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır'ın (35) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Balıkesir Havaalanına getirildi.

Şehidin cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'ne taşındı.

Gıcır'ın naaşı, mahalle meydanında öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çandır Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

İki şehit yarın son yolculuklarına uğurlanacak

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan şehit Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer katıldı.

Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

"Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu, paylaşımında, şu açıklamayı yaptı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

"Çifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık"

Çavuşoğlu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni düzenlendi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, "Uzun yıllardır terörle mücadele etmiş bir ülke ve millet olarak Türkiye'nin, Afrika ülkelerinin terörle mücadelesini çok iyi anladığının altını çizerek, "Birçok Batılı ülkenin içinde olduğu gibi hiçbir zaman çifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık. Türkiye olarak da karşı karşıya kaldığımız farklı terör örgütleriyle, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, hem sınırlarının içinde hem de sınırların ötesindeki terör yuvalanmalarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oralardan da YPG/PKK'yı temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi ve dün gece, hatta bir gün öncesi, daha önce kaçırdığı 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak ve bu teröristleri de temizleyeceğiz. Ama bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın bu katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar."