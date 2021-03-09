Türkiye dünyaya yardım ederken Almanya'dan yardım dilendiler

YARDIM YURT DIŞINDAN, REKLAM İBB'DEN

İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor.

FİTRE VE ZEKATLARI DA İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış istemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen gıda yardımı, CHP'li İBB döneminde Almanya'dan gönderilen gıda kolileriyle yapılıyor. 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL olan İBB'nin Almanya'dan 5 tır gıda kolisi alması ‘utanç yardımı' şeklinde yorumlanırken, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dahi 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderecek ekonomik güce sahip olduğuna dikkat çekildi.

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