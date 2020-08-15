Türkiye'den kritik Oruç Reis kararı

Sismik araştırmaya Kıbrıs adasının batısından başlayan Oruç Reis, Yunanistan ile Mısır'ın korsan anlaşma imzaladığı bölgenin sınırı olan 28 derece doğu boylamına ulaştı. Yunan fırkateyninin tacizi sonrası ise, Oruç Reis'e refakat eden savaş gemisi sayısı 8'e çıkartıldı. Hava Kuvvetleri de Dalaman'a konuşlandırılan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait F-16 uçakları ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlayacak.

Derin deniz sismik veri kaydı yapan 10 bin 500 metre uzunluğundaki sismik kayıt kablosuyla saatte ortalama 8 km hızla ilerleyen Oruç Reis, kuzey doğu- güney batı istikametinde ilerleyerek, yaklaşık 180 km uzunluğundaki hatta tek yön taramasını tamamladı. Yunanistan ile Mısır'ın korsan sınırlandırma anlaşmasının doğu sınırı olan 28 derece doğu boylamına kadar planlanan koordinatın en ucuna kadar veri toplayan Oruç Reis, buradan dönüş istikametine geçerek çift yönlü taramalarına devam etti.

SAYI 8'E YÜKSELTİLDİ

Bölgedeki tehdit seviyesinin artması üzerine 6 savaş gemisi refakatinde göreve başlayan MTA Oruç Reis'i koruyan gemi sayısı, NAVTEX sahasının sözde korsan anlaşma sınırı olan en batı uca yaklaşıldığında ve Yunan fırkateyn tacizinin püskürtülmesi sonrası 8'e kadar çıkarıldı.

YUNANİSTAN'IN TACİZİ

Halen bölgede, Oruç Reis'in yanı sıra yardımcı gemiler Ataman ve Cengiz Han ve onlara refakat eden 8 savaş gemisi ile birlikte toplam 11 gemi faaliyet yürütüyor. Öte yandan denizaltılar ve diğer donanma unsurlarıyla da bölge yakından izleniyor. TCG Kemal Reis'in taciz için gelen Yunan fırkateyni Oruç Reis'in çok uzağında önlediği öğrenildi. Türk donanması, geminin sismik faaliyetlerinin engellenmesine hiçbir şekilde izin vermeyerek kilometrelerce uzaktan önlem alıyor. Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetleri, daha önce belirlenerek ilan edilen 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

ORUÇ REİS'E F-16 KORUMASI

Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanırken, Hava Kuvvetleri de Dalaman'a konuşlandırılan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait 8 F-16 uçağı ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlamakla görevlendirildi. AIM-9 füzeleri yüklü iki F-16 uçağının 24 saat havada kaldığı koruma görevinde Oruç Reis'e geceleri kızılötesi hedefleme sistemleri takılı Yarasa Filo'ya ait AIM-9 füzeleri yüklü uçaklar eşlik ediyor, zaman zaman alçak uçuşlar yapılıyor.

GECELERİ "YARASA" GÖRÜŞÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Konya, Eskişehir, Balıkesir üslerindeki Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait uçaklar Dalaman Meydan Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Oruç Reis geceleri, Lantrin (düşük tutumlu navigasyon ve geceleri kızılötesi hedefleme) sistemi takılı Balıkesir Bandırma Üssü'nde konuşlanan "Yarasa" filoya ait F-16'lara emanet. Pilotlara geceyi gündüz yapan, hedefi lazerle işaretleyen sistemin iki ayrı ayağı var. Sistemlerden biri gece veya bozuk meteorolojik şartlarda bile pilota mükemmel görüş sunuyor. Diğeri de lazerle hedefi işaretliyor. Bu sayede çok hassas atış sağlanıyor. Havadan İhbar ve Kontrol uçaklarıyla Adana İncirlik'te konuşlanan Havada Yakıt ikmal uçakları da Doğu Akdeniz'de görev üstleniyor.

AB'DEN ATİNA'YA DESTEK YOK

AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de dahil bir dizi konuyu görüşmek üzere toplandı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması yönündeki çağrısı toplantıda karşılık bulmadı. Bu yöndeki çağrıya başta Almanya olmak üzere birçok üye ülke ve AB yönetiminden destek gelmedi.