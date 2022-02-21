Türkiye de ilk iklim zirvesi niteliğinde program

İklim Şurası Gençlik Oturumu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geleceğimizi emanet edebileceğimiz kişiler gençlerdir. 209 iklim elçisi ve ben de dahil iklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü tüm Türkiye'de birlikte yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası Gençlik Oturumu'nda konuştu, önemli değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Kurum şunları söyledi:



"El birliği içerisinde dünyamıza ülkemize sahip çıkacağız"



Geleceğimizi emanet edebileceğimiz kişiler gençlerdir. 209 iklim elçisi ve ben de dahil iklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü tüm Türkiye'de yapacağız. Gerek farkındalık olsun gerek burada kuracakları iklim meclisleriyle birazdan bildirilerini yayınlayacaklar. Bütün konular var. Herkesin, üniversitelerin, bizlerin ve profesörlerin çalıştığı tüm konulara değinmişler. O konuların hepsi aslında gelecekle ilgili, doğayla ilgili beklentileri. Biz de inşallah öncülüğünü yapacağız. Arkamızdan onlar gelecek ve daha iyilerini yapacaklar. El birliği içerisinde dünyamıza ülkemize sahip çıkacağız. Ben tüm iklim elçilerine teşekkür ediyorum.